Le lycée de la série «Twin Peaks» va être démoli

Que les mordus du show retiennent leurs larmes. Le lycée qui a servi de décor à plusieurs scènes de la série Twin Peaks est en train de vivre ses derniers instants.

L'établissement scolaire de North Bend, bourgade de l'Etat de Washington où a été tournée la saga hors du commun des années 1990 signée par David Lynch, a en effet fermé ses portes vendredi 14 juin, comme le rapporte le magazine britannique Dazed.

Ce week-end, en forme d'ultime pèlerinage, quelques férus de l'univers lynchien (lynchesque ?) ayant eu vent de la nouvelle sont allés sur place pour immortaliser en photo les couloirs du lycée d'anthologie, maintes fois aperçu dans le show. Courtenay Stallings, l'une des scénaristes de Twin Peaks qui a travaillé avec Lynch, a elle-même publié sur Twitter une vidéo des lieux. En légende, elle se dit «reconnaissante d'avoir passé du temps ici durant ces années», avant d'ajouter : «Reposez en paix, casiers rouges. On se revoit dans mes rêves.» Et quand on connaît l'importance des rêves dans la saga de Lynch...

The location for Twin Peaks high school closes today. Demolition begins soon. So grateful to have spent time here over the years — and over the moon that I got to access some out-of-reach places thanks to the generous @grrlskout. Rest In Peace, red lockers. See you in my dreams. pic.twitter.com/D9clijGpg0 — Courtenay Stallings (@CourtenayCal) 14 juin 2019

Démolition prévue le 5 juillet

Ils n'y ont pas croisé pas l'agent spécial du FBI Dale Cooper enquêtant sur le meurtre de Laura Palmer, ni aucun autre protagoniste, mais ils ont pu voir les casiers et les murs rouges sang du lycée. Et même l'inscription «Norma + Ed» entourée d'un cœur, en référence à deux personnages. De quoi se remémorer l'ambiance aussi bizarre que géniale de cette série dont la saison 3 a été diffusée en 2017, plus de quinze ans après les deux premières.

Today is the last day of #TwinPeaks High School. It’s doors will shut soon and demolition begins July 5th. Here are a few pictures taken during its final hours by @grrlskout. Thank you for sharing, this high school will live on forever in our memories. So will Norma and Ed. pic.twitter.com/eY4UqUmUrr — Aaron Cohen (@ImoveCar) 14 juin 2019

Avis à ceux qui voudraient visiter le bâtiment avant sa destruction : la date de démolition est prévue pour le 5 juillet. RIP Twin Peaks High School.