Les quatre niveaux de couleurs de la vigilance météo

Météo-France alerte régulièrement la population en plaçant, quand cela s'impose, des départements en viligance verte, jaune, orange ou rouge. Mais que veut dire ce code couleur utilisé par l’institution ?

La vigilance mise en place par Météo-France a un double objectif. D’une part, mettre en garde les populations d’un danger imminent et des risques encourus. D’autre part, alerter les membres de la sécurité civile et les autorités afin qu’elles mobilisent leurs équipes. La carte de vigilance est actualisée au minimum deux fois par jour, à 6h et 16h. Elle permet d’avoir une visibilité, par département, sur les prochaines 24 heures. Il existe quatre niveaux de couleurs, comme autant de niveaux de vigilance.

Vigilance Verte

La situation météorologique ne nécessite aucune vigilance particulière.

Vigilance Jaune

Météo-France recommande à la population d’être attentive à la situation météo, sachant que des phénomènes habituels dans certaines régions peuvent devenir localement dangereux à cause d’un orage d’été, d’une brusque montée des eaux, ou de fortes vagues le long du littoral. Un appel à la prudence est donc émis pour les personnes évoluant, par leur emploi ou en loisir, près d’un cours d’eau ou en bord de mer.

Vigilance Orange

Météo-France appelle, par ce code couleur, à être "très vigilant" dans les départements concernés. Le danger est plus important, aussi les habitants sont invités à se renseigner régulièrement sur l’évolution de la situation, et à suivre les instructions émises par les pouvoirs publics. La prudence est de mise pour les déplacements et les activités de loisirs. Il est aussi conseillé d’éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

Vigilance Rouge

Météo-France appelle à une vigilance absolue. Les consignes de sécurité des autorités sont à respecter impérativement pour ne pas mettre sa vie en danger. Sont déconseillés les déplacements, ainsi que les sorties en montagne. Les objets sensibles aux effets du vent doivent être fixés ou placés à l’abri. Les campeurs doivent s’abriter pour éviter une possible inondation.