Paris : l'ancien siège de la Banque de France devient «Citéco», le premier musée dédié à l'économie

L'emblématique bâtiment de la Banque de France – situé dans le quartier Malesherbes (17e) à Paris – a été entièrement transformé pour devenir «Citéco», le tout premier musée européen dédié à l'économie. Il a ouvert ses portes le vendredi 14 juin.

Dans l'Hôtel Gaillard, un ancien hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle inspiré de la Renaissance française et classé Monument Historique, la Cité de l'Économie – renommée «Citéco» – trouve une place et une adresse de choix. A l'intérieur, de plus de 3.000 mètres carrés seront donc ainsi consacré à l'économie, au sens large.

L'ambition affichée par son muséographe, Xavier Limagne ? «Aider les visiteurs à mieux comprendre l'économie, sans les ennuyer». Pour cela, ce dernier a misé sur l'interaction et la mise en place de nombreux outils pédagogiques, qui permettent de se familiariser avec les grandes théories économiques, comme la création de richesse, la politique monétaire ou encore l'inflation.

Plusieurs salles à thèmes à découvrir

Six salles, correspondant à autant de thèmes différents, sont ainsi à découvrir, identifiées par un code couleur. Dans chacune d'elle, «échanges», «acteurs», «marchés», «instabilités», «régulations» et «trésors», des jeux vidéos et jeux de rôle invitent les visiteurs à se mettre dans la peau des principaux acteurs économiques.

A titre d'exemple, les visiteurs peuvent y créer leur propre billet de banque dans la «salle des coffres», protégée par des douves et une porte blindée ou encore pourront participer à une négociation sur le climat dans la «salle du conseil», située dans l'ancien hall public de la Banque de France.

PLUS de 130.000 visiteurs attendus

Dès ce vendredi 14 juin, la Cité de l'Économie – qui devrait accueillir 130.000 visiteurs par an – ouvrira tous les jours sauf le lundi : du mardi au dimanche, de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le samedi et jusqu'à 22h en nocturne tous les premiers jeudis du mois (tarification spéciale).

Il faut compter entre 6 et 12 euros l'entrée, avec des tarifs spécifiques pour les familles. Par ailleurs, un tarif «Happy hour» -50 % de 3 à 6 euros sera pratiqué de 16h30 à 17h, du mardi au vendredi et les nocturnes du jeudi sont gratuites aux moins de 25 ans et aux étudiants.