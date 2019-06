Un cadre sur deux pense avoir déjà souffert d'un burn-out

Alors que débute la semaine de la qualité de vie au travail, une étude du site Cadremploi révèle qu'un cadre sur deux estime avoir déjà été en burn-out en France. Et 36% des 1.123 personnes interrogées pensent également en avoir fait un, sans en être sûr. Un constat alarmant.

Car même si ce burn-out n'est pas toujours établi médicalement, rien que sa seule perception témoigne d'une détérioration de la qualité de travail chez les cadres.

Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser, selon Cadremploi, en raison de la difficulté à cerner les symptômes de cette maladie. En effet, les trois symptômes les plus cités par ces cols blancs - à savoir l'anxiété (74%), la fatigue (67%) et les insomnies (64%) - correspondent à un état de stress.

Toutefois, près de 95% des personnes interrogées estiment que le burn-out est une maladie professionnelle, principalement due à la «pression» et la «charge de travail trop importante».

Et face à une telle situation ils sont 57% à s'être mis en arrêt maladie. Et plus impressionnant encore, les chiffres de ceux ayant quitté leur emploi. 37% ont négocié une rupture de contrat et 22% ont tout simplement démissionné.