Google Maps envoie par erreur une centaine de voitures dans la boue

L'application Google Maps a envoyé une centaine de véhicules, par erreur, patauger et s'enliser dans la boue. Les faits ont eu lieu le week-end dernier à Aurora dans le Colorado (Etats-Unis).

Interrogée par The Denver Channel, l'un des conductrices, Connie, a raconté comment Google Maps lui a proposé un autre itinéraire alors qu'elle se trouvait dans les embouteillages. Un raccourci qu'elle décide de suivre puisqu'elle doit se rendre à l'aéroport de Denver afin de récupérer son mari.

Dozens of drivers used Google Maps to try to get around a crash on Peña Blvd. on Sunday.





Instead, they found themselves in a bit of a quagmire.https://t.co/8coQ6sse5G pic.twitter.com/pgJE408fMW

— Denver7 News (@DenverChannel) June 26, 2019