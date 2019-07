IDF : des séances de cinéma gratuites dans la région cet été

Pour la troisième année consécutive, la région francilienne organise une trentaine de séances de cinéma en plein air jusqu'au 27 juillet. Appelée «L'Ile-de-France fait son cinéma», l'opération est gratuite et ouverte à tous.

Pour cette nouvelle édition, le camion Cinémobile – d'une capacité de 100 places – reprend donc les routes franciliennes pour une dizaine de dates. «Ce dispositif unique permet de programmer plusieurs séances quotidiennes indépendamment des conditions météorologiques ou de la tombée de la nuit», a ainsi fait savoir la région Ile-de-France.

Dimanche 30 juin



Le film «Fourmi» de Julien Rappeneau sera diffusé en avant-première à 18h30 et 20h30 rue Charpentier, à Ennery, dans le Val d'Oise (95), au coeur du parc naturel régional du Vexin. Pour réserver, il suffit d'envoyer un mail à la mairie.

Mardi 16 juillet

Trois films seront diffusés sur l'île de loisirs des Boucles de Seine, à Moisson, dans les Yvelines (78). «M» de Sara Forestier, à 10h30, puis «Le Grand Méchant Renard et autres contes» de Benjamin Renner et Patrick Imbert, à 15h et enfin, «Django» d'Étienne Comar, à 20h. Pour réserver, il faut envoyer un mail à l'île de loisirs.

Mercredi 17 juillet

Idem le lendemain sur cette même île de loisirs, avec trois nouveaux films. «Une saison en France» de Mahamat-Saleh Haroun, à 14h, puis «Drôles de petites bêtes» d'Arnaud Bouron et Antoon Krings, à 16h puis «Patients» de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, à 20h.

Jeudi 18 juillet

Deux films seront projetés sur le parking du Gymnase Alsace et un autre sur la place Maurice-Évrard, à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines (78). Au programme : «Drôles de petites bêtes» d'Arnaud Bouron et Antoon Krings, à 18h et «Primaire» d'Hélène Angel, à 20h sur le parking et «Drôles de petites bêtes» d'Arnaud Bouron et Antoon Krings, sur la place Maurice-Évrard, à 15h.

Vendredi 19 juillet



Deux adresses pour le 19 juillet. Deux films seront diffusés rue Charles-de-Gaulle (près de la halle), à Luzarches, dans le Val d'Oise (95), dans le parc naturel régional du Vexin : «Drôles de petites bêtes», d'Arnaud Bouron et Antoon Krings, à 16h puis «Les Adieux à la reine» de Benoît Jacquot, à 20h30. Le même soir, «Orphée» de Jean Cocteau sera projeté à 22h place du marché, sous la halle, à Milly-la-Forêt, en Essonne (91).

Samedi 20 juillet

Le lendemain, un autre classique «Peau d'âne» de Jacques Demy sera également diffusé à 22h place du marché, sous la halle, à Milly-la-Forêt, en Essonne (91). Le même jour, sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise (95), «Les saisons» de Jacques Perrin sera diffusé trois fois à 16h30, 18h30 et 20h30.

Dimanche 21 juillet

Deux films seront projetés rue des Deux-Granges, à Sagy, dans le parc naturel régional du Vexin, dans le Val d'Oise (95) : «Le Grand Méchant Renard et autres contes» de Benjamin Renner et Patrick Imbert, à 16h30 et «Sage-Femme» de Martin Provost, à 20h30.

Lundi 22 juillet

Rendez-vous pour trois séances de cinéma sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines (78) : «Le Grand Méchant Renard et autres contes» de Benjamin Renner et Patrick Imbert, à 14h et à 17h, puis «Les saisons» de Jacques Perrin, à 20h30.

Mardi 23 juillet

Trois films seront diffusés sur le parking du stade, route de Coutençon (RD 29), à La Chapelle-Rablais, en Seine-et-Marne (77) : «Drôles de petites bêtes» d'Arnaud Bouron et Antoon Krings, à 16h30, puis «Jamais contente» d'Émilie Deleuze, à 18h et enfin, «Au revoir là-haut» d'Albert Dupontel, à 20h. Pour réserver, il faut envoyer un mail à [email protected].

Mercredi 24 juillet

Trois films également projetés rue des Alpes, devant le gymnase Jacques-Coutrot, à Mormant, en Seine-et-Marne (77) : «Le Grand Méchant Renard et autres contes» de Benjamin Renner et Patrick Imbert, à 16h30, puis «Bonne Pomme» de Florence Quentin, 18h, puis «La Fine Équipe» de Magaly Richard-Serrano, à 20h.

Vendredi 26 juillet

L'avant-dernier rendez-vous «cinéma» de la saison est donné à 22h sur la place du marché, sous la halle, à Milly-la-Forêt, en Essonne (91), avec la projection de «Legend» de Ridley Scott.

Samedi 27 juillet

Et le dernier rendez-vous «cinéma» de la saison est donné à 22h sur la place du marché, sous la halle, à Milly-la-Forêt, en Essonne (91), avec la projection de «La Belle et la Bête» de Jean Cocteau.