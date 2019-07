L'accès au don du sang facilité pour les homosexuels ?

La communauté homosexuelle le demandait depuis longtemps. Le gouvernement envisage à nouveau de réformer le don du sang.

Depuis la mise en place du don du sang en 1983, les homosexuels connaissent une discrimination. À cette date, ils étaient purement et simplement exclus du processus. Depuis 2016, une réforme les autorisait à donner, à condition qu'ils aient été abstinents lors des douze mois précédant le don.

La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a indiqué le 30 juin sur son compte Twitter que «le gouvernement veut mettre fin aux discriminations des homosexuels en matière de don du sang», reprenant des propos qu'elle avait tenus sur BFM plus tôt.

Cette déclaration peut surprendre, alors que l'Assemblée nationale avait rejeté un projet de loi qui aurait pu permettre à toute la population de donner de la même manière en octobre 2018. Mais elle intervient quelques jours après la plainte déposée par plusieurs associations LGBT devant la Commission européenne pour discrimination. Ils entendent ainsi mettre fin au critère des 12 mois d'abstinence.

D'autant plus que ce critère est facilement contournable, puisque si la personne décide de mentir sur son orientation sexuelle, il devient difficile de prouver l'inverse. Outre cela, l'exclusion des personnes homosexuelles du don du sang était à l'origine expliquée par le risque plus élevé de contaminer des patients via des maladies sexuellement transmissibles. Seulement, selon les chiffres du ministère de la Santé, en 2016, 43% des personnes découvrant leur séroposivité étaient des homosexuels, contre 54% d'hétérosexuels (les 3% restants étant rangés dans les catégories des «usagers de drogues injectables» et les «autres»).

Ce débat intervient quelques jours après un nouvel appel de l'Établissement français du sang (EFS), qui déclarait que les reserves sont à leur plus bas depuis huit ans. L'EFS demandait ainsi une «mobilisation générale» de la population pour régler ce problème.