Brevet des collèges : jour J pour près de 900.000 élèves

Reportées pour cause de canicule jeudi 27 et vendredi 28 juin, les épreuves du brevet des collèges débutent aujourd'hui. Les collégiens ont débuté à 9 heures le brevet avec l'épreuve de français et poursuivront avec les mathématiques cet après-midi.

Le ministre de l'Education nationale a partagé ses encouragements aux élèves sur Twitter.

«Tous mes vœux à tous les élèves qui vont passer aujourd’hui et demain le brevet des collèges dans des conditions climatiques désormais normales», a écrit Jean-Michel Blanquer, en référence à la canicule écrasante qui a duré toute la semaine dernière en France et a conduit au report de l’examen.

Tous mes vœux à tous les élèves qui vont passer aujourd’hui et demain le brevet des collèges dans des conditions climatiques désormais normales.





Le brevet est une étape importante qui clôt la première partie du parcours scolaire.



Bonne chance à tous! — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) July 1, 2019

Si pour la majorité des élèves le brevet n’est qu’une étape vers une professionnalisation rapide ou des études longues, il permet aussi par son obtention d’entrer dans la vie active. En effet, plusieurs métiers sont accessibles dès lors que l’on a validé l’examen.