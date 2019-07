La porte-parole des Républicains quitte le parti pour rejoindre Cyril Hanouna

La décision a de quoi surprendre. Laurence Sailliet, membre des Républicains depuis 2002 (alors UMP) et porte-parole du parti depuis un an et demi, a annoncé sur Twitter qu’elle quittait ses fonctions et rejoignait l'émission de Cyril Hanouna.

L’ex-politicienne a précisé qu’elle démissionnait de l’ensemble de ses engagements au sein du parti de droite. Elle interviendra désormais en tant qu’éditorialiste et chroniqueuse dans l’émission «Balance ton post», diffusée sur C8.

Je démissionne de mes fonctions au sein de @lesRepublicains . Mon CP ci-dessous : pic.twitter.com/7ebb0pn6E7 — Laurence Sailliet (@lsailliet) 15 juillet 2019

Sa décision intervient après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, le 2 juin dernier, suite aux mauvais résultats obtenus lors des élections européennes (8,48% des voix, derrière le RN, LREM et EELV). C’est lui qui avait nommé Laurence Sailliet au porte-parolat, en décembre 2017.

Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la secrétaire d'Etat chargée à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui avait été huée, après avoir coanimer avec Cyril Hanouna, en janvier dernier, un numéro spécial de Balance ton post dans le cadre du grand débat national.