Le RER C totalement interrompu dans Paris jusqu'à fin août

Les usagers du RER C vont devoir s'organiser. A compter du lundi 15 juillet, et jusqu'au samedi 24 août inclus, il sera en effet coupé dans Paris, en raison de travaux.

Pendant six semaines, sa circulation sera interrompue entre les gares de Paris-Austerlitz (13e), Javel (15e) et Avenue Henri-Martin (16e), dans les deux sens.

A noter que la ligne 6 du métro est également fermée entre Montparnasse et Trocadéro jusqu'au 1er septembre, et entre Montparnasse et Charles de Gaulle Étoile du 15 au 18 août. Une navette de substitution est mise en place.

Les voyageurs peuvent emprunter plusieurs itinéraires de substitution, qui sont renforcés pour l'occasion : les lignes de bus 69 et 63, ainsi que les lignes de métro 8, 10, 13 et 14.

Des interruptions le week-end aussi

Par ailleurs, depuis plusieurs mois et jusqu'à la fin 2019, les trains ne circulent pas le week-end entre les Invalides et le Musée d'Orsay, dans le 7e arrondissement. Les trains venant des branches nord et ouest de la ligne s'arrêtent donc aux Invalides, et ceux venant du sud ont pour terminus la gare Austerlitz ou du Musée d'Orsay.

Ces interruptions permettent à la SNCF de réaliser d'importants chantiers de maintenance et de développement, sur l'ensemble de la ligne. L'entreprise de transport souligne que «l’année 2019 atteindra un nouveau pic de travaux». Il s'agira en particulier de remplacer 28 km de rails et 41 aiguillages.

Plus de 330 millions d’euros seront investis par SNCF Réseau sur ces travaux en 2019, qui visent notamment à améliorer la fiabilité de la ligne pour gagner en ponctualité. Le RER C est également interrompu durant l'été, pour d'autres chantiers de rénovation.