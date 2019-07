Montpellier : l'homme qui a fauché une famille après Côte d'Ivoire-Algérie ne serait pas un supporter algérien

L'homme ayant percuté jeudi soir à Montpellier une famille avec sa voiture, ne serait pas un supporter algérien.

Selon Jean-Luc Thomas, correspondant CNEWS, il s'agirait d'un franco-marocain peut-être étranger aux manifestations survenues en marge de Côte d'Ivoire-Algérie. Un bébé d'un an se trouve toujours en état d'urgence absolue. Une jeune fille de 17 ans a été légèrement blessée à la cheville.

Le conducteur en garde à vue

Le conducteur du véhicule, âgé de 21 ans, roulait «à vive allure» dans le quartier de la Mosson lorsqu'il a fauché la mère de famille, qui marchait avec son bébé et sa fille.

Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue pour «homicide involontaire et blessures involontaires» et pour «manquement délibéré à des obligations de prudence».

«A l'heure actuelle, nous essayons de déterminer les circonstances du drame», a indiqué à l'AFP à la sûreté départementale de l'Hérault, précisant qu'il y a «avait beaucoup de monde dans les rues» après la victoire de l'Algérie.