Paris : le square Alban Satragne entièrement réaménagé

C'est une jolie place, quoiqu'un peu délaissée, souvent sale et squattée à toute heure du jour et de la nuit, située à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Denis et du boulevard Magenta (10e). Après plusieurs mois de concertation avec les riverains, le chantier a pu débuter.

Les travaux ont en effet commencé début juillet, afin d'entièrement réaménager cette place qui donne accès à l'une des belles bibliothèques de Paris, la médiathèque Françoise Sagan. Un «espace public transformé» y verra ainsi le jour dans un an, en juin 2020.

Un chantier «ambitieux» et «techniquement compliqué» selon Alexandra Cordebard, la maire du 10e arrondissement, qui explique que le jardin est situé sur une dalle en béton, au-dessus d'un parking public. Le projet, initié en 2014, est la parfaite «illustration du temps que peut prendre un projet urbain», estime l'élue.

Le projet porte d'ailleurs un double objectif pour elle : l'embellissement général du site mais également la reconquête de cet espace pour la mixité. «L'aménagement du quartier avait démarré il y a bien longtemps» pour la maire, «avec les arrivées de l'école maternelle Léon Schwartzenberg, du centre social Le Pari's des Faubourgs, de la crèche Carré Saint-Lazare et de la médiathèque Françoise Sagan».

Un espace ouvert à tous

Des jeux d'enfants, des aménagements sportifs ainsi qu'un espace arboré pour l'organisation d'événements seront ainsi installés sur plus de 6.500 mètres carrés de terrain. Ouvert sur la rue et agrandi, le jardin offrira alors un accès privilégié pour se rendre à la médiathèque.

Soit 1.000 mètres carrés d'espaces verts supplémentaires destinés en priorité aux enfants de 4 à 12 ans, avec une aire de jeux et une cage de jeux de ballons, et aux sportifs avec une aire de fitness, composée d'agrès et d'autres petits équipements.

De nouveaux équipements publics

Depuis quelques jours, la première phase du chantier a débuté côté square avec l'aménagement d'un jardin partagé juste derrière la médiathèque, ainsi que sur la partie sud du square devant la crèche carré Saint-Lazare, où l'espace public sera en partie réamanégé.

«La nouvelle crèche Alban Satragne sera livrée à la rentrée et pourra accueillir 78 enfants», annonce Alexandra Cordebard, qui se réjouit que le quartier dispose d'un nouvel équipement public. Tout «l'enjeu», selon elle, est que le jardin redevienne «un lieu de loisirs pour les enfants du quartier».

A l'automne, l'éclairage sera modernisé, alors qu'en parallèle un nouveau revêtement sera mis en place. Les aires de jeux finiront quant à elles d'être installées. Il faudra néanmoins attendre le printemps 2020 pour que le jardin soit étendu et rénové.