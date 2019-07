Disparition de Steve : les recherches citoyennes annulées

Ce samedi 27 juillet, des recherches citoyennes devaient être menées pour retrouver la trace de Steve, qui a disparu depuis le 21 juin dernier à Nantes. Elles ont finalement été annulées à la demande de la famille du jeune homme.

Au début de la semaine, des internautes avaient lancé un appel sur Facebook pour que des recherches citoyennes soient organisées en amont du quai Wilson - où Steve a été vu pour la dernière fois - et le long de la Loire sur une distance de 5 kilomètres.

«Les autorités ne communiquant pas sur les avancées de l'enquête, nous voulions donner la possibilité à tous les gens qui le souhaitaient de rejoindre un groupe et de pouvoir participer avec ses moyens aux investigations citoyennes pour Steve», ont expliqué les organisateurs sur le réseau social. «Nous avons eu contact avec la famille de Steve via leur avocate, et ils nous ont fait part de leur souhait que les recherches s'arrêtent. Il est évident que, nous annulons tout», ont-ils ajouté.

Steve Maia Caniço, âgé de 24 ans, a été vu pour la dernière fois lors de la Fête de la musique. Cette nuit-là, des échauffourées ont éclaté entre les participants et des policiers venus exiger le silence sur le quai. Aveuglés par les gaz lacrymogènes, plusieurs personnes sont tombées dans la Loire. Quatorze ont été repêchées.

Steve, lui, n'a plus donné signe de vie. Depuis sa disparition, les actions se multiplient pour le retouver. Des enquêtes sont également en cours pour éclaircir les évenements de cette nuit.