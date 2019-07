Plus de 8.000 animaux abandonnés depuis le début de l'été

L’été est synonyme de soleil, de plage, de vacances, … Mais pour les animaux de compagnie, c’est de loin la saison la plus sombre. Depuis le début de l'été, 8.053 animaux ont été abandonnés, a indiqué au micro de RTL, Jacques-Charles Fombonne, président de la société protectrice des animaux (SPA).

Un tiers de ces animaux, recueillis dans les 56 refuges de l'association, sont des chiens et deux tiers sont des chats, a-t-il précisé. Et la première raison est une adoption irresponsable. «Des personnes prennent leur animal comme un bien avant de s'apercevoir quelques semaines, quelques mois plus tard, qu'ils ne peuvent pas partir en vacances et qu'il devient encombrant», deplore-t-il.

Une tendance à la baisse ?

Malgré ce constat, Jacques-Charles Fombonne estime que les campagnes menées par la SPA sont utiles car «il y a de plus en plus d'animaux alors que le nombre d'abandons reste constant. En proportion, cela baisse donc un petit peu».

Pour rappel, chaque année en France plus de 100.000 animaux sont abandonnés dont 60.000 durant la période estivale faute d’avoir pu être emmenés par leurs maitres. Que ce soit pour des raisons économiques ou pratiques, l’abandon d’un animal est reconnu comme un acte de cruauté puni par la loi par deux ans d’emprisonnement et 30. 000 euros d’amendes.