La petite fille intoxiquée avec du détergent dans un restaurant est sortie du coma

Intoxiquée par un détergent qui avait été servi à la place de son jus de fruit dans un restaurant à Pornic, jeudi 1er août, une petite fille de 22 mois est sortie du coma artificiel dans lequel elle avait été plongée.

«Elle est réveillée et sans assistance respiratoire», a expliqué son père au quotidien Presse Océan.

Elisabeth avait été gravement brûlée à l’œsophage et transportée d’urgence au CHU de Nantes. La fillette avait été plongée dans un coma artificiel.

Les parents ont déposé plainte contre le restaurant et une enquête a été ouverte par le parquet. Sur Facebook, «La Fontaine aux Bretons» s'est dite «effondrée par cet accident et pensons de tout notre cœur à cette enfant et sa famille.»