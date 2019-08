«Martine s'en branle de Greta Thunberg» : la mauvaise «blague» d'une adjointe du ministre de l'Agriculture

Pour annoncer son départ en vacances, Béatrice Frecenon, l'une des directrices de cabinet du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, a choisi de publier un message humoristique sur Facebook, accompagné d'une couverture détournée de la série d'albums «Martine». Sauf que sa blague est tombée à l'eau.

«Bon, sur ce, les amis, cette fois je suis vraiment en vacances, j'attends mon avion, gros bisous à tous et surtout à ceux qui ont encore le sens de l'humour», a-t-elle posté sur le réseau social.

Le message est accompagné d'une fausse couverture des célèbres livres «Martine» sur laquelle on aperçoit la jeune héroïne se dirigeant vers son avion et intitulé «Martine s'en branle de Greta Thungberg (sic)». La militante écologiste suédoise a plusieurs fois exprimé son refus de prendre l'avion, jugeant ce moyen de transport trop polluant.

Mais la «blague» n'a pas été du goût de tous. «On ne doit pas avoir le même sens de l'humour», a regretté Gabrielle Siry, porte-parole du PS.

Vous pensiez qu'il était difficilement possible de faire plus cynique et décomplexé côté #LREM ? Voici le dernier post (public) de la directrice de cabinet adjointe du Ministre de l'agriculture.



On ne doit pas avoir le même sens de l'humour. pic.twitter.com/kapeRgGu2Q

— Gabrielle Siry (@GabrielleSiry) August 10, 2019