Nouvelle alerte aux orages dans quatre départements du Rhône-Alpes

Quatre départements rhônalpins - la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie - ont été placés en vigilance orange ce dimanche par Météo-France en raison d'un risque d'orages «violents».

L'alerte concerne la fin de journée et le début de soirée, entre 16 et 22h. Les orages «pourront s'accompagner de fortes précipitations (de l'ordre de 30 mm/h), de fortes rafales de vent (avoisinant les 100 km/h), de grêle et d'une forte activité électrique», a précisé le service de prévision.

Il s'agit de la troisième alerte aux orages cette semaine. Le précédent épisode a fait de gros dégâts vendredi dans le nord-est du pays.