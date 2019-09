Paris : les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service fuient la capitale avant l'appel d'offres

Près de la moitié des opérateurs de trottinettes électriques en free-floating se préparent à un tournant à Paris, à défaut d'avoir su trouver une clientèle ainsi qu'un vrai modèle économique. D'ici à l'automne, un appel d'offres de la mairie de Paris devrait par ailleurs limiter leur nombre à 2 ou 3.

C'est la désillusion parmi les opérateurs de trottinettes en libre-service, dont certains sont déployés depuis plus d'un an dans les rues de la capitale. Plusieurs d'entre eux – Bolt, Wind, Hive et Ufo – ont décidé de se retirer temporairement ou définitivement du marché parisien, et entretiennent une vraie ambiguïté quant à leurs ambitions dans la capitale.

Et les causes de cette défection sont plurielles, notamment la présence trop importante de concurrents sur un même marché et le vandalisme quasi-quotidien de ces deux-roues motorisées, associés au durcissement drastique des règles d'occupation de l'espace public par la municipalité parisienne.

Parmi elles, l'obligation de s'acquitter d'une redevance, la limitation du nombre de trottinettes par opérateur, l'abaissement de la vitesse autorisée à 8 km/h dans les aires piétonnes et 20 km/h dans tout Paris, l'interdiction de circuler sur le trottoir ou encore l'obligation de stationner à des endroits pré-indiqués et ne dérangeant pas la circulation ont contribué à freiner l'explosion de cette nouvelle pratique.

Enfin, l'appel d'offres censé limiter à 2 ou 3 le nombre d'opérateurs autorisés à déployer ses engins dans la capitale, a sans aucun doute fini de refroidir les ardeurs de développement de ces opérateurs. Voulu par la mairie de Paris et annoncé le 6 juin dernier, celui-ci – qui porte l'objectif de limiter le nombre de trottinettes à 15 000 – est attendu à l'automne, dès l'adoption de la loi LOM.

Adeptes des #trottinettes, attention !



A Paris, vous risquez:



- 135€ d'amende si vous circulez sur le trottoir ;



- 35€ + mise en fourrière possible si vous stationnez à un endroit gênant la circulation des piétons.





Passez le message



https://t.co/f3yrhD0vjI pic.twitter.com/3vE8HJr8Y3 — Paris (@Paris) August 14, 2019