Paris : une charte pour développer les «projets d'occupation temporaire» dans la capitale

La municipalité parisienne a signé une charte ce lundi 26 août avec près d'une vingtaine d'opérateurs immobiliers, afin de «développer l'occupation temporaire» de ses espaces, qu'ils soient publics ou privés.

Ce document – appelé «charte en faveur du développement de l’occupation temporaire» – doit permettre, selon la municipalité parisienne, de définir les outils nécessaires à la généralisation d'importants projets culturels, écologiques, sociaux ou encore entrepreneuriaux qui pourraient ainsi prendre place dans des espaces – publics ou privés – laissés inoccupés ou mis à disposition par leur(s) propriétaire(s).

Portée par Jean-Louis Missika, l'adjoint à la ville en charge de l'urbanisme et des projets du Grand Paris, l'idée est ainsi d'«expérimenter de nouveaux usages» d'occupation de ces lieux et sites parfois emblématiques de la capitale, d'«ouvrir la ville à des acteurs alternatifs» et de «soutenir des activités d’intérêt général». Et ce, le temps d'une occupation temporaire.

«Au fil des années, l’occupation temporaire s’est peu à peu imposée comme un mode légitime et pertinent d’occupation de l’espace urbain et d’innovation sociale, notamment grâce à des projets marquants comme celui des Grands Voisins» qui se tient actuellement dans le 14e, a ainsi fait savoir la municipalité, qui souhaite ainsi développer de nouveaux partenariats.

Des projets sensiblement culturels, avec notamment l'organisation d'«événements festifs» et l'accueil «de nouvelles pratiques artistiques» mais pas uniquement puisque la municipalité souligne qu'ils pourraient également être tournés vers «l'hébergement d'urgence» ou encore vers «l'entrepreneuriat».