Un premier dimanche mouvementé à l'hypermarché sans caissier d'Angers

C'était une première en France et elle fut mouvementée. Le 25 août, le Géant Casino d'Angers (Maine-et-Loire) inaugurait l'ouverture du magasin les dimanches après-midi - sans caissier donc - quand plus d'une centaine de manifestants a investi l'établissement.

Selon Le Parisien, les tensions ont débuté peu après midi, lorsque le personnel de caisse a quitté la grande surface.

La loi interdisant aux salariés de la grande distribution de travailler après 13h le dimanche, Luc Simon, le directeur du Géant Casino, a fait appel à des vigiles et des animatrices envoyés par deux sociétés prestataires.

Censés aider les clients à utiliser les caisses automatiques, ils ont surtout dû faire face à la colère de dizaines de syndicalistes et gilets jaunes, venus protester contre la généralisation du travail dominical et l'automatisation des caisses.

Rassemblés devant l'enseigne depuis le milieu de la matinée, ces derniers ont pénétré dans le magasin après avoir renversé des trains entiers de caddies devant la porte.

A grand coup de slogans - «Travaille, consomme et ferme ta gueule !»- les opposants ont défilé dans l'établissement avant de s'installer au milieu des caisses automatiques. Sur les huit disponibles ils en ont bloqué cinq, tout en prenant à partie les quelques clients présents.

Ils leur ont notamment ordonné de poser leurs articles. Certains ont obtempéré, d'autres non. Ils sont alors sortis sous les huées.

Pour finir, les manifestants ont abandonné des paniers remplis de produits frais dans les allées du magasin, et ont débranché le réfrigérateur installé près des caisses.

Ça chauffe au Casino d’ #Angers. Les caisses automatiques ne marchent plus et la tension monte entre clients et manifestants. @20minutes pic.twitter.com/Omp4tMOeX0

— julie Urbach (@julieUrbach) August 25, 2019