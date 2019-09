Pollution à l'ozone : la circulation différenciée levée ce mardi avec l'amélioration de la qualité de l'air

En raison de la nette amélioration de la qualité de l'air, la circulation différenciée – mise en place dimanche, lundi et mardi matin – a été levée ce mardi 27 août, à 13h, a annoncé la préfecture de police de Paris.

«Les conditions météorologiques de la journée [de mardi], plus favorables qu'initialement prévues, permettent une diminution de la formation une diminution de la formation d'ozone dans l'atmosphère», a ainsi indiqué la préfecture de police de Paris, qui a décidé de lever «l'ensemble des mesures d'urgence de réduction des émissions de polluants».

La circulation différenciée – mise en place depuisb et ce jusqu'à la fin de l'épisode de pollution – avait été décidée dimanche en raison des «fortes chaleurs et l'ensoleillement annoncés pour les jours à venir favorisant l'augmentation des concentrations en ozone», souligne un communiqué de la préfecture de police de Paris (PP).

Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 étaient alors autorisés à circuler, à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86 (à l'exception de celle-ci). Soit à Paris et en petite couronne. «Les autres véhicules ne pourront pas circuler», avait précisé le communiqué.

La mesure d'urgence concernait donc les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et les voitures diesel immatriculées avant fin 2010. La PP précise que les contrôles ne concerneront «pas les personnes regagnant la région parisienne ce dimanche», en cette période de retour de vacances.

#Pollution | Le préfet de police a décidé de reconduire la circulation différenciée le mardi 27 août à Paris et en petite couronne dans le périmètre de l'A86 non incluse.



Les taux d'ozone restant élevés, seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler de 5h30 à minuit. pic.twitter.com/PfHBdCDPAR

— Préfecture de Police (@prefpolice) August 26, 2019