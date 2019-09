Vidéo : A 82 ans, elle fait fuir un voleur de son magasin a coups de canne

Une dame de 82 ans a réussi à faire fuire un voleur qui tentait de braquer son kiosque à journaux, grâce à sa canne.

L'homme, qui portait une couverture sur la tête en guise de masque, s'est présenté mardi dernier, à six heures du matin, dans le commerce de June Turner, à Hanley, au Royaume-Uni. «Il est arrivé au comptoir et a dit "Je veux ton argent"», raconte la kiosquière au The Independant. «Vous n'aurez pas mon argent», lui retorque June.

L'homme parvient tout de même à atteindre la caisse et prendre un peu d'argent. Ne trouvant pas le bouton d'urgence, June Turner décide de s'occuper elle-même de son cas. «J'ai pris ma canne et je l'ai frappé avec [...] C'était instinctif, pour essayer de le stopper et lui donner une bonne raclée», se souvient-elle.

Un maigre butin de 50 livres

Le kiosque appartient à la famille de June Turner depuis 1974. «Je me suis dit qu'il était hors de question qu'il prenne l'argent pour lequel nous avons travaillé dur». Face à la ténacité de la vieille dame, l'homme décide de s'enfuir avec un maigre butin de 50 livres. «Je pense qu'il était choqué. Il ne s'attendait pas à ça», s'est félicité June Turner.

Dans sa fuite, il propulse la femme au sol. «J'étais inquiète pour ma hanche qui avait été remplacée il y a quelques années», a-t-elle confié. Mais plus de peur que de mal, car la kiosquière sort indemne de l'altercation.

À 82 ans, cette courageuse grand-mère de trois petits-enfants l'assure au journal britannique : «Si cela se venait à se reproduire, je réagirais pareil, mais avec quelque chose de plus solide».