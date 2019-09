IDF : les usagers invités à donner leur avis sur le prolongement du tram T8

A partir du lundi 9 septembre et jusqu'au samedi 26 octobre, Ile-de-France Mobilités organise une concertation sur le prolongement du tram T8. L'occasion pour les futurs usagers de la ligne de s'informer et donner leur(s) avis pour un «projet adapté à leurs usagers et à leurs besoins»

Les actuels ou futurs usagers de la ligne, ainsi que tous les intéressés, peuvent ainsi dès lundi s'exprimer sur le projet de prolongement du tram T8 de Saint-Denis porte de Paris à la gare de Paris Rosa-Parks, notamment en ce qui concerne les deux variantes proposées au niveau du terminus de Rosa Parks, dans le 19e.

L'idée est ainsi, selon Ile-de-France Mobilités, «d'établir un échange avec les habitants et les usagers du T8» mais aussi avec «les entreprises et leurs salariés, les équipements et leurs usagers, les collectivités territoriales» pour qu'ils aient l'opportunité de faire part de leurs attentes et inquiétudes ou de mettre en avant certains «points de vigilance».

Pour participer, plusieurs solutions ont été mises en place par Ile-de-France Mobilités. Les intéressés peuvent ainsi écrire via l’espace de contribution en ligne accessible sur le site ou remplir et renvoyer la carte T jointe au dépliant par la Poste ou enfin, participer aux différents rendez-vous de la concertation.

Ces derniers sont organisés tout au long de la concertation «pour permettre de découvrir le projet, d’échanger avec les équipes et de donner son avis», a communiqué Ile-de-France Mobilités. Au total, deux réunions d’informations suivies d'ateliers participatifs ont déjà été programmées ainsi que trois rencontres de proximité et une balade urbaine.

