Nuit Blanche à Paris : une nouvelle salve d'inscriptions pour «La Grande Traversée»

En quelques heures, les places pour participer à «La Grande Traversée» le 5 octobre se sont envolées. A tel point que Christophe Girard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la culture, a déjà prévu d'en ouvrir 7.000 supplémentaires, ce mercredi 11 septembre.

Organisée dans le cadre de la Nuit Blanche 2019, qui aura lieu le 5 octobre, cette course de 10 km appelée «La Grande Traversée» a rencontré – avant même d'avoir lieu – un véritable succès. «Ecoulées en 48 heures» s'est réjouit l'élu, les 3.000 premières places ont en effet été prises d'assaut.

Et pour cause, sur deux parcours différents, cette course de 10 km propose tout simplement de «traverser les plus beaux monuments de Paris». Parmi eux, le musée des Arts Décoratifs, le Louvre, la Canopée des Halles ou encore le théâtre du Châtelet pour le parcours «rouge», le Louvre, le Centre Pompidou, le musée Picasso-Paris, la Conciergerie ou encore l'Institut de France pour le parcours «vert».

«L'idée n'était pas de faire du spectaculaire, mais d'imaginer un préambule culturel et artistique aux Jeux olympiques que la capitale a remporté cette année pour 2024», a ainsi epxliqué celui qui est à l'origine de la première Nuit Blanche à Paris en 2002.

Pas question d'en rester là donc. Dès le 11 septembre prochain, 7.000 nouvelles places seront ouvertes au public, via le site dédié. Gratuit et ouvert à tous (dans la mesure des places disponibles), l'événement sera tout de même parfaitement contrôlé : seules les personnes munies de leur dossard et de leur bracelet pourront accéder aux monuments de la capitale.

Le Jour J, le rendez-vous sera donné à 22h sur la place de la Concorde (8e). Là, de 22h à 2h du matin, plusieurs salves de coureurs partiront à intervalles réguliers pour découvrir la capitale de nuit. «Vous êtes invités à traverser Paris en courant et à y explorer au pas les plus prestigieuses institutions culturelle», peut-on ainsi lire sur le site.

«Une grande fierté pour Paris», selon Christophe Girard, qui se félicite que le modèle de cette Nuit Blanche «inspire et s'exporte» dans le monde entier, à Los Angeles, Mexico ou encore Tel Aviv, et bientôt à Prizren, au Kosovo.