Paris : une nouvelle carte de la pollution de l'air mise en ligne

Un nouvel outil cartographique élaboré avec Airparif et Pollutrack a été lancé ce mardi 17 septembre par la municipalité parisienne, afin de «mieux identifier les sources de pollution» et donc de «mieux les traiter».

Expérimenté pendant la COP 21 avec une vingtaine de voitures munis de capteurs de pollution, le dispositif «Pollutrack» s'étoffe donc aujourd'hui, avec 400 véhicules au total qui circuleront désormais dans les rues de la capitale. Leurs données seront ensuite récoltées et publiées via la carte en ligne.

Une démarche lancée en 2014 selon Anne Hidalgo, la maire de la ville, qui regrette que la question de la pollution de l'air «n'ait pas été traitée comme il le fallait» et qui assure que les Parisiens pourront désormais «connaître de façon plus précise et plus simple la qualité de l’air à Paris au quotidien».

Accessible à tous sur le site de la ville, cette carte affichera les différents niveaux des polluants réglementés : les particules fines donc, mais également le dioxyde d'azote et l'ozone, et ce, quasiment en temps réel puisque celle-ci sera actualisée toutes les heures.

Différents quartiers et grands axes routiers de la capitale apparaîtront ainsi en vert, en jaune ou en rouge, en fonction de la concentration plus ou moins forte des polluants. Un code couleur explicite qui deviendra de plus en plus précis à mesure que l'utilisateur zoomera dans la carte.

Pour Anne Hidalgo, il s'agit avant tout de collecter les mesures de ces capteurs, de les comprendre et d'engager en conséquence les premières actions de lutte contre la pollution de l'air, et «bâtir ainsi des politiques publiques qui doivent évidemment avoir un débouché en matière de santé publique».

