Marche pour le climat : 15.200 manifestants à Paris, un cortège pacifiste rejoint la place de la Bastille

Des «individus violents», issus de la mouvance «black bloc», ont investi le cortège de la marche pour le climat dans lequel se trouvaient 15.200 personnes, selon le cabinet Occurrence. Des incidents qui tranchent avec le calme du cortège spontané et pacifiste qui s'est rendu sur la place de la Bastille dans la soirée.

Climat : un cortège pacifiste est arrivé place de la Bastille à Paris pic.twitter.com/Ct76Yf2bza — CNEWS (@CNEWS) 21 septembre 2019

En raison des perturbations survenues dans le quartier de Saint-Michel, les associations écologistes Greenpeace et Youth For Climate ont appelé les militants à quitter le cortège, plus tôt dans l'après-midi.

«Ne prenez aucun risque et quittez la Marche pour le climat. Les conditions d'une marche non-violente ne sont pas réunies», a tweeté Greenpeace, en dénonçant «l'envoi de lacrymogènes sur des manifestants non-violents et des familles».

Ne prenez aucun risque et quittez la #MarchePourLeClimat #Paris



Les conditions d'une marche non violente ne sont pas réunies



Nous dénonçons l'envoi de lacrymogènes sur des manifestants non violents et des familles #MobilisationGenerale #MarcheClimat — Greenpeace France (@greenpeacefr) 21 septembre 2019

1.000 manifestants radicaux dans le cortège

Selon la préfecture de police de Paris, 1.000 militants radicaux se trouvent au sein de la marche dont le départ était prévu à 14h30. «Exactions en cours par des individus violents. Les #FDO interviennent et répliquent avec des moyens lacrymogènes. Désolidarisez-vous des groupes à risques», a indiqué la préfecture de police sur Twitter.

#MarchePourLeClimat En raison de la présence de black blocs, la @prefpolice invite les manifestants pacifiques à faire preuve de prudence.



Laissez les #FDO intervenir. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019

Des magasins ont été vandalisés et une moto a été incendiée par des «blacks blocs».

Les forces de l'ordre interviennent pour disperser les militants radicaux, faisant notamment usage de gaz lacrymogènes.

Nouvelle preuve de tensions en marge du cortège pour le climat, un «incendie volontaire» a été déclenché dans le secteur de Saint-Michel a indiqué la préfecture de police sur son compte Twitter.

Les @pompiersdeParis interviennent sur un incendie volontaire secteur #SaintMichel. Laissez les secours agir. — Préfecture de Police (@prefpolice) 21 septembre 2019

A la fin de la journée, une manifestation pacifiste s'est poursuivie sur la place de la Bastille.