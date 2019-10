Paris : une manifestation pour demander la fermeture de la ménagerie du Jardin des Plantes

Alors que leur pétition a déjà atteint près de 47.000 signatures, le collectif de protection animale Paris Animaux Zoopolis (PAZ) organise ce lundi 7 octobre une manifestation pour demander la fermeture de la ménagerie du Jardin des Plantes (5e).

Dès 13h30, des militants devraient en effet se retrouver devant l'entrée principale du Jardin des Plantes, côté seine, pour dénoncer «les conditions de détention particulièrement déplorables» dans lesquelles vivent, selon eux, les 1.200 animaux de la Ménagerie.

Ils regrettent notamment que ces animaux «soient devenus des attractions» enfermés dans «des dizaines de cages exigües». Ils citent particulièrement l'orang-outan Nénette, pensionnaire des lieux depuis 1972, «qui s'ennuie profondément».

Le collectif demande donc «expressément la fermeture de la Ménagerie qui est placée sous la tutelle des Ministères de l'Ecologie et de l'Enseignement supérieur». Et ce, sans attendre que les mesures sur les animaux sauvages captifs – qui doivent être annoncées prochainement par la ministre Elisabeth Borne – soient rendues publiques.

De son côté, la Ménagerie du Jardin des Plantes se défend et revendique être «un vaste espace arboré de plusieurs hectares où la nature est partout présente», où «le bien-être des animaux est toujours pris en compte», et où plus du tiers des 200 espèces animales représentées sont «menacées ou en voie d'extinction».

«Depuis sa création, la collection a beaucoup évolué, s’orientant vers des espèces de petite et moyenne taille adaptées aux espaces des enclos, des espèces menacées dans leur milieu naturel et des espèces complémentaires des collections des autres parcs zoologiques du muséum», peut-on en effet lire sur le site de la Ménagerie.