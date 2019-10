Un chercheur du CNRS souhaite que tous les articles de presse liés au réchauffement climatique soient rendus gratuits

Un chercheur français du CNRS, Gaël Giraud, a lancé une pétition pour que tous les articles «liés de près ou de loin à la question environnementale soient en accès libre, qu’ils soient gratuits».

Le scientifique estime que pour lutter contre le réchauffement climatique, «nous avons donc besoin d’une information sur l’environnement qui soit globale, de qualité et accessible à toutes et à tous. Les débats, les discussions, les accords et les désaccords politiques que cette information suscite doivent également être visibles du grand public. Sans information libre, il n’y aura pas de délibération démocratique éclairée. Or la presse a précisément la mission de mettre à disposition cette information.»

Lancée le 1er octobre, la pétition, à l'heure où nous écrivons ces lignes, a récolté 2.690 signatures. Gaël Giraud est «directeur de recherches au CNRS et travaille sur les conséquences économiques du réchauffement et des effondrements de la biodiversité.»

Sur Twitter, le réseau de journalistes «Demain journalistes» a répondu au scientifique. «Plutôt que de rendre les articles de presse gratuits, permettons aux journalistes de faire correctement leur boulot et finançons des enquêtes sur le sujet...»