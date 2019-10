La Joconde a enfin retrouvé sa place au Louvre

A moins de trois semaines d'une exposition magistrale consacrée à Léonard de Vinci, la Joconde, chef-d’œuvre du maître florentin, retrouve ce lundi 7 octobre la salle des Etats du musée du Louvre, dont elle avait été retirée le temps de rénover l'espace et d'en repeindre les murs en bleu de Prusse.

Après un exil de deux mois, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, probablement la peinture la plus connue au monde, et qui, chaque année, attire des millions de touristes, est ainsi de nouveau installée face au plus grand tableau du musée parisien, les Noces de Cana de Véronèse.

La Joconde a été transportée de la Galerie Médicis à la Salle des Etats comme elle y avait été amenée en raison du chantier de rénovation : à l'abri des regards et avec les plus grandes précautions.

Verre plus transparent, circuit de visite repensé...

Et c'est ainsi qu'elle peut, à compter de ce lundi 7 octobre, être vue derrière une vitre dotée d'un verre plus transparent, à l'endroit même où les visiteurs avaient l'habitude de la contempler.

Le chantier entourant l'oeuvre a eu plusieurs objectifs : offrir au tableau une meilleure visibilité, mettre en place un circuit de circulation plus efficace ainsi qu'un meilleur éclairage, et, surtout, donner plus de relief à toutes les oeuvres installées, grâce à des murs repeints d'une couleur bleu nuit.

On a visité la salle du #Louvre rénovée où la #Joconde va revenir dans quelques jours : « Les couleurs claquent sur l'audacieux mur bleu de Prusse travaillé à l'éponge avec du noir » https://t.co/0r5ylvMFOq via @franceinter — Louvre pour tou·te·s (@louvrepourtous) October 6, 2019

De quoi permettre de voir la Joconde sous un nouveau jour donc, mais également tous les autres chefs-d’œuvre exposés dans la Salle des Etats, et dont beaucoup remontent aux XVIe siècle vénitien.

L'espace, qui n'avait pas été rénové depuis quinze ans, a accueilli dans l'intervalle plus de 100 millions de visiteurs dans des conditions pas toujours agréables les jours de pointe. Les travaux étaient par conséquent très attendus.

La Joconde est l'icône du plus grand musée du monde, à tel point que les touristes des pays lointains ne pensent souvent même pas à aller voir d'autres chefs-d’œuvre, regrette-t-on au Louvre.

La grande exposition Léonard de Vinci s'y tiendra du 24 octobre 2019 au 24 février 2020. Durant cette période, la Joconde ne sera pas déplacée, et ne pourra être vue qu'à sa place habituelle.