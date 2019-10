Vidéo : l'interpellation musclée d'un adolescent à vélo à Ivry-sur-Seine

A Ivry-sur-Seine, un adolescent âgé de 17 ans a été arrêté ce samedi matin après avoir grillé une priorité à vélo en se rendant au lycée.

Les faits se sont produits aux alentours de 8h45 devant le lycée de Romain Rolland. Publiées sur le compte Twitter du Collectif Roman Rolland, les images de l’interpellation montrent le lycéen immobilisé au sol par deux policiers sur le bas-côté de la route. Un de ses camarades a tenté de s’interposer mais un policier a riposté en l’aspergeant de gaz lacrymogène, peut-on voir également sur la séquence, partagée plus de 1.500 fois.

Ce samedi matin arrestation violente juste devant le lycée Romain Rolland.Voila comment ça se passe en France quand on est jeune de quartier populaire on ne peut même plus aller étudier tranquillement!Rassemblement en cours devant le commissariat d’Ivry !Libérez notre camarade! pic.twitter.com/Wz0NmltSNd

