Où se cache le léopard ? Le casse-tête qui rend fous les internautes

«Où est Charlie?» n'a qu'à bien se tenir. Une jeune internaute de 16 ans a partagé sur Twitter le cliché d'un léopard qui se fond parfaitement dans le paysage. De quoi rendre fous celles et ceux qui le cherchent des yeux.

Selon la jeune fille, engagée dans la lutte environnementale d'après son compte, la scène a été immortalisée en Inde par le photographe Hemant Dabi.

En légende de la photo, elle met au défi ses 150.000 abonnés : «Quelqu'un vient de m'envoyer cela. Il me demande de trouver le léopard. J'étais persuadée que c'était une plaisanterie... jusqu'au moment où je l'ai repéré. Et vous, saurez-vous le trouver ?»

A première vue, il s'agirait de l'image d'un fossé recouvert de terre, avec rien d'autre qu'un arbre au beau milieu et une branche devant l'objectif. A deuxième vue, on ne voit rien non plus. Ce à quoi n'ont pas manqué de réagir les membres de la twittosphère, que ce soit pour expliquer leur confusion (pour ne pas dire cécité), pour multiplier blagues et memes, voire pour diffuser d'autres photos de léopard en mode camouflage.

No, but now I am getting a headache — Resister Dog (@ResisterDog22) September 27, 2019

«Je ne l'ai pas trouvé, mais je commence à avoir une migraine»

I would be extremely dead before I spotted it. — Laura Jennings (@botanistlaura) September 28, 2019

«Je serai tout à fait mort avant de l'avoir repéré.»

... need to zoom in .. but in the real would that would mean you are dinner — Chris Follows (@chrisfollowsart) September 27, 2019

«Il faut zoomer... mais dans le monde réel, ça aurait voulu dire que tu es son dîner»

My girl never hides! pic.twitter.com/0xuhKgNkzY — Jamie Jameson (@PurpleGurl3121) September 30, 2019

«Ma copine, elle, ne se cache jamais!»

Yep leopards are really rogues pic.twitter.com/e66xo2TIp3 — Lo (@Astro_Lo_Geek) September 27, 2019

«Eh oui, les léopards sont très coquins»

Et, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la patience de dénicher l'animal, le voici entouré :