Pas-de-Calais : deux fillettes de 4 et 6 ans mortes poignardées, leur mère en garde à vue

Deux fillettes de 4 et 6 ans sont mortes poignardées lundi après-midi à leur domicile de Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais) et leur mère a été interpellée et placée en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes.

Les pompiers, intervenus pour leur porter secours, n'ont rien pu faire pour sauver les deux soeurs, qui ont succombé à leurs blessures à l'arme blanche, ont indiqué ces sources, confirmant une information de France 3 Nord Pas-de-Calais et La Voix du Nord.

La mère a été interpellée peu après le drame alors qu'elle avait quitté le domicile familial.

Le père de famille, ainsi que deux autres enfants du couple ont été hospitalisés, en état de choc au centre hospitalier de Lens, rapporte La Voix Du Nord.

Une mère décrite comme perturbée

Alors que les autorités ont, pour l'heure, refusé de commenter l'affaire, le quotidien du Nord rapporte que la mère était perturbée ces dernières semaines. Une quinzaine de jours avant le drame, elle avait appelé la mairie pour dire qu'elle ne «se sentait pas bien» et un ASVP (agent de surveillance de la voix publique) s'était déplacé au domicile familial pour discuter avec elle.

Elle aurait d'ailleurs été hospitalisée à la suite de cette entrevue.

Le voisinage a également évoqué auprès du journal une femme perturbée, particulièrement jalouse.