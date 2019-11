Vidéo : un homme court sur les voies du métro pour échapper aux contrôleurs de la RATP

Une course poursuite dans les murs du métro parisien. Cela pourrait être une scène de film et pourtant c'est une scène bien réelle qui s'est produit ce lundi peu avant midi. Sur la vidéo capturée par un usager de la RATP, on peut voir un homme courir sur les rails pour tenter d'échapper à des contrôleurs.

Après quelques foulées sur le quai, celui qui n'avait probablement pas de titre de transport sur lui est descendu sur les voies pour fuir les agents de la régie de transports en commun. Une course folle de quelques secondes avant que sa silhouette ne s'enfonce dans l'obscurité du tunnel.

La vidéo publiée sur Twitter a provoqué de nombreuses réactions, parfois amusées, de la part des internautes tant la scène est inhabituelle.

J’en ai vu des gens vesqui les contrôleurs alors luuuiiii pic.twitter.com/6wkHdRPBDz —palthi92 (@Bizon92i) 28 octobre 2019

La RATP a interrompu le trafic sur une portion de la ligne 9 pendant près d'une demi heure à la suite de cet incident. Quant au resquilleur, on ignore s'il est parvenu à semer définitivement ses poursuiveurs ou s'il a fini par être interpellé.