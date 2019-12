Interviews, dédicaces, shooting, missions caritatives... La nouvelle vie de Clémence Botino, Miss France 2020

L’aventure ne fait que commencer. A peine couronnée Miss France 2020, la Guadeloupéenne Clémence Botino a basculé dans une autre dimension, où elle devra répondre à de nombreuses obligations durant ces douze prochains mois, mais aussi s’adapter à une nouvelle vie, sous le feu des projecteurs.

Originaire de la commune du Gosier, la grande gagnante de 22 ans s'apprête à enchaîner les interviews, les apparitions lors d'évènements organisés par les sponsors, ainsi que les missions caritatives pour collecter des dons au profit d’associations humanitaires.

Clémence Botino s'envolera également aux quatre coins du globe pour représenter fièrement son pays, devra représenter les marques associées au concours, réaliser de multiples photos pour les magazines, mais aussi se plier à de nombreuses séances de dédicaces.

La reine de beauté découvrira très prochainement pour la première fois l’appartement mis à sa disposition par le Comité Miss France où elle résidera durant l’année de son règne. Férue de mode, Clémence Botino aura également un coiffeur attitré, un styliste personnel, ainsi qu’un showroom complet de créations haute couture.

«Je vais me laisser porter et bercer par la couronne»

Celle qui succède à la Tahitienne Vaimalama Chaves aura donc un agenda extrêmement rempli, qu'elle a commencé à honorer quelques heures après son élection. «Je vais me laisser porter et bercer par la couronne. Chaque jour aura sa nouveauté. J’ai hâte de voir ce que cette année me réserve», a déclaré cette étudiante en histoire de l’art lors de sa première interview, sur LCI.

Avec 31,95% des voix, Clémence Botino a été préférée par les téléspectateurs aux quatre autres finalistes, Miss Provence (30,66%), puis ensuite Miss Tahiti, Miss Bourgogne et Miss Côte d'Azur. Au total 30 jeunes femmes de toute la France étaient en compétition.