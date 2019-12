Gers : une nonagénaire retrouvée morte et dénudée sur une tombe

Une femme de 90 ans a été retrouvé morte, allongée sur une tombe et à moitié dénudée, ce samedi 14 décembre, dans le cimetière du village d’Estramiac (Gers).

C’est un habitant venu fleurir la tombe de sa défunte femme qui a fait cette macabre découverte. Selon les premiers éléments de l’enquête, le décès n’a pas eu lieu sur place, rapporte La Dépêche du Midi.

La nonagénaire aurait en effet été transportée après sa mort jusqu’au cimetière, où elle a été retrouvée avec son pantalon et ses sous-vêtements baissés, ainsi que son tee-shirt et son pull remontés sur la tête.

De multiples blessures sur le corps

La personne défunte présente de multiples blessures ante-mortem telles que des traces de coups au tronc et aux genoux, des hématomes au bras, et une fracture de l'épaule, ainsi qu'une fracture post-mortem au thorax et une plaie à l'arrière de la tête.

D’après le témoignage d’un employé commune, la victime appartiendrait à l’une des familles inscrites sur la stèle. Après avoir identifié la victime ce dimanche, les gendarmes se sont rendus à son domicile, à Saint-Clair, situé à une dizaine de kilomètres du cimetière.

Sur place, ils sont tombés sur le fils de la nonagénaire, qui a expliqué vivre seul avec sa mère. Ce dernier a été placé en garde à vue. «Hormis cette mise en scène macabre hors du commun, à ce stade, nous ne pouvons réaliser aucune spéculation.», a souligné la procureur.