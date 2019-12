Ile-de-France : les accidents de deux-roues en augmentation de 40 % depuis le début de la grève

Depuis le début de la grève, le nombre d'accidents de deux-roues (scooters, vélos...) a augmenté de 40 %, selon les chiffres de la Brigade des sapeurs-pompiers de Pairs dévoilés ce lundi 16 décembre par Le Parisien.

Entre le 5 et le 14 décembre, ce sont en effet 600 interventions réalisées à ce sujet – au lieu de 450 l'an passé à la même période – qui ont été comptabilisées par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui intervient à Paris et dans trois départements limitrophes (92, 93 et 94).

«Nous constatons une hausse de 40 % de nos interventions sur cette période, en ce qui concerne la prise en charge sur la voie publique des accidents de deux-roues», a en ces termes confié le lieutenant-colonel Gabriel Plus, le porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), au Parisien.

Selon le lieutenant-colonel, il s'agit surtout de chutes et de chocs entre usagers, ou entre conducteurs de deux-roues et piétons, voire parfois entre conducteurs de deux-roues et automobilistes. Des accidents qui concernent aussi bien les déplacements en scooters qu'en vélos, vélos électriques et trottinettes.

Pour autant, aucun décès n'est heureusement à déplorer. «On observe beaucoup de chocs, entraînant des traumatismes plus ou moins importants. Il faut vraiment que les conducteurs de deux-roues aient la présence d'esprit de mettre un casque et d'être bien éclairés pour éviter le pire, pour eux et pour les autres», a-t-il ajouté à nos confrères.