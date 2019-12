Landes : elle ne sait pas qu'elle est enceinte et accouche dans l'ambulance

Après un déni de grossesse, une habitante de Pissos dans les Landes, a accouché dans le camion des pompiers, sur le chemin de la maternité, rapporte France Bleu.

Alors qu'elle se trouvait à son domicile, avec des proches, le samedi 29 novembre dernier, Laura, 31 ans, a ressenti de très douloureux maux de ventre, accompagnés de saignements. Ses amis ont alors appellé les secours, explique le média.

C'est au moment où les pompiers commencent à la prendre charge, que la femme, déjà maman d'une petite fille de 4 ans, réalise qu'elle est en train d'accoucher, «parce que j'avais besoin de pousser», raconte-t-elle à France Bleu.

Les pompiers veulent la transporter à la maternité en urgence, et l'installent dans l'ambulance. Mais il est trop tard, le bébé arrive, et Laura accouche sur le chemin.

«JE ME SUIS TOUT DE SUITE dit 'COMMENT ON VA FAIRE JE N'AI PAS DE POUSSETTE'»

«J'ai dit aux pompiers : je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir attendre d'être à Mont-de-Marsan», poursuit-elle. «C'était une première pour eux, ils ont un peu paniqué, mais ils avaient le médecin du Samu au téléphone et ils ont très bien géré. Ils ne s'attendaient pas à ça et ils étaient contents comme tout. Ils le disent, c'est souvent qu'ils vont sur des accidents et qu'ils trouvent des personnes décédées, mais donner la vie c'est quelque chose hors du commun, une première.»

Juste après avoir mis au monde, une petite fille, en pleine forme, la mère de famille reconnait avoir pensé : «je me suis tout de suite dit 'comment on va faire je n'ai pas de poussette'»

«c'est une belle histoire»

Quelques semaines après son accouchement, la mère de famille ne comprend toujours pas les raisons de son déni de grossesse. «Je ne suis pas de nature stressée. Et puis j'avais mes règles, je prenais ma pilule. C'est tellement improbable !», continue-t-elle d'expliquer à France Bleu.

«Quand vous n'êtes pas préparé à ça, ça fait un petit coup au moral, mais après c'est que du bonheur». Pour Laura, l'arrivée inattendue de sa petite-fille est une «chance inestimable, inimaginable, on ne peut pas faire mieux. Ca chamboule, il faut un peu se réorgniser maintenant, mais pour nous c'est une belle histoire».