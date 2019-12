Suède : le pitbull qui l'effraie depuis toujours lui sauve la vie

Effrayée depuis toujours par le chien de son voisin, qu'elle assimile à un molosse, une vieille dame a bien dû admettre que ce jour-là, ce pitbull appelé Simba lui a littéralement sauvé la vie.

Ne jamais se fier aux apparences. Depuis toujours, Arjanit Mehana - un jeune Suédois qui vit paisiblement avec son chien Simba - a bien réalisé que son animal de compagnie ne plaisait pas à tout le monde, notamment à ses voisins et plus particulièrement à sa voisine qui vit à l'étage en-dessous.

«Il essaie toujours d'aller la saluer, mais elle l'appelle 'méchant' et le regarde systématiquement d'un mauvais oeil», explique Arjanit, qui souligne qu'elle le traite ainsi parce qu'elle est persuadée que Simba fait partie des races de chien considérées comme 'violentes'.

Mais ce jour-là, elle a bien dû admettre le contraire. Alors que les deux comparses rentraient de promenade, Simba s'est mis à se comporter bizarrement à l'approche de l'appartement de cette voisine. Sans raison et refusant de quitter l'endroit, le pitbull s'est en effet mis à aboyer et à gratter à la porte de cette vieille dame, qui vit seule.

Intrigué par l'attitude de son chien, son maître s'est approché, mais sans plus d'inquiétude, s'apprêtait à lui remettre sa laisse, lorsqu'il a entendu des complaintes. La vieille dame était en fait tombée chez elle et s'était cassé la hanche, au point de ne plus du tout pouvoir se relever.

Depuis deux jours, elle attendait là sans pouvoir bouger, épuisée de crier à l'aide. Arjanit a alors rapidement appelé les secours et attendu avec elle jusqu'à ce qu'ils arrivent. La voisine s'est alors tournée vers lui, et lui a dit «merci de m'avoir entendue». Mais s'il a d'abord cru qu'elle s'adressait à lui, il a finalement réalisé qu'elle parlait à son chien Simba.

Une belle histoire qui pourrait faire changer d'avis plus d'une personne sur les pitbulls, une race de chien parfois confondue à tort avec celle des molossoïdes. C'est en tout cas ce qu'espère Arjanit, qui, lui, peut être très fier de son fidèle compagnon.