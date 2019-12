Un routier arrêté pour avoir forcé 75 fois les barrières d'un péage

Une arnaque qui dure depuis des mois. Un routier roumain et son manutentionnaire ont été interpellés à Fréjus (Var), sur un péage de l'autoroute A8. Les deux individus sont soupçonnés d’avoir franchi le péage 75 fois sans payer depuis le début de l'année.

Les gendarmes du peloton motorisé du Cannet des Maures ont identifié le véhicule après des mois d'enquête, et ont surpris les deux hommes en flagrant-délit le 12 décembre dernier. Le chauffeur a été placé en détention provisoire, selon les informations de France Bleu. Depuis le mois de février, les deux individus franchissaient le péage après avoir volontairement foncé dans les barrières et neutralisé les caméras de surveillance.

Le préjudice s’élève a 10.000 euros, et la société d’autoroute a porté plainte. Les suspects ont reconnu les faits, et leur camion a été saisi. Le chauffeur encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende pour escroquerie.