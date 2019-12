Alsace : un couple condamné pour avoir laissé sa fille vivre dans un taudis

Un couple a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour avoir laissé leur fille de 1 an vivre dans un environnement insalubre.

La fillette vivait parmi les crottes de chien, des couches sales et présentait un poids «un peu léger», a rapporté L’Alsace. De plus, ses vaccins n’étaient pas à jour et elle ne mangeait pas à sa faim.

Dans le frigo, les aliments étaient en train de moisir et des détritus trainaient dans le logement.

La police a été alertée par le voisin qui s’inquiétait de ne jamais voir le chien sortir de la maison, a ajouté le quotidien régional.

La mère a écopé de quatre mois avec sursis. Elle a également l’obligation de suivre un stage de responsabilisation parentale dans les prochains mois. Le père a, lui, été condamné à quatre mois de prison ferme. Les parents, âgés d’une vingtaine d’années, sont depuis séparés.