Hausse du smic : «un salarié touchera 15 euros de plus par mois en 2020»

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, promet une revalorisation du SMIC de 1,2%. Ainsi, deux millions de salariés toucheront 15 euros de plus par mois en 2020. Cette revalorisation n’est cependant en rien un «coup de pouce» octroyé par l’État.

«Elle résulte d’une hausse de 0,7% de l’inflation, donc de l’augmentation des prix», explique la Ministre dans les pages du Parisien. Il s’agit donc d’une hausse automatique, et le gouvernement s’était déjà positionné contre la revalorisation du salaire minimum.

Le groupe d’experts sur le SMIC, consulté pour chaque revalorisation, s’y est toujours montré défavorable, car cela nuirait à l’emploi des moins qualifiés, au chômage toujours élevé, tout en ayant un «impact limité contre la pauvreté».

Muriel Pénicaud se défend en rappelant que la revalorisation du SMIC n’est pas l’unique moyen d’augmenter le pouvoir d’achat des Français : «Avec les différentes aides, quelqu’un au SMIC en 2017 recevait 1245 euros par mois. Ce sera 1409 euros en 2020, soit près de 2000 euros de plus par an. C’est la conséquence de l’augmentation du SMIC, de la prime d’activité et de la suppression d’une partie des cotisations.»

La ministre proposera cette nouvelle revalorisation au Conseil des Ministres mercredi 18 décembre.