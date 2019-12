Hérault : il revendait des œuvres d'art qu'il avait déclarées volées lors d'un cambriolage

Une escroquerie mise au jour. Un propriétaire de château près d'Agde, dans l'Hérault, devra répondre de ses actes devant la justice, après avoir tenté de revendre plusieurs œuvres d'art qu'il avait pourtant déclaré volées lors d'un cambriolage.

C'est la gendarmerie de l'Hérault qui a relaté cette affaire sur sa page Facebook ce lundi 16 décembre, avant qu'elle soit relayée par France Bleu Hérault. Après le cambriolage d'un ancien château, en décembre 2018, son propriétaire déclare le vol de nombreuses toiles et de plusieurs objets d'art : 50 tableaux, dont 23 de maîtres du XVIIIe siècle, 5 pendules d’orfèvres, une encyclopédie historique de 35 volumes (dont la valeur estimée monte à 100.000 euros), 5 bronzes, dont 2 célèbres, ainsi que de la miroiterie, de l'argenterie, de la verrerie, des armes et des objets de collection. Le préjudice est estimé entre 300.000 et 500.000 euros.

Les gendarmes commencent alors leurs investigations pour retrouver cet énorme butin. Il réussissent à mettre la main sur certains tableaux volés, en vente chez des antiquaires dans l’Hérault, dans l’Ariège, chez un galeriste en région parisienne et même chez des particuliers en Irlande. Les receleurs sont interpellés. L'un d'entre eux reconnaît alors le cambriolage, mais nie avoir dérobé toutes les œuvres déclarées par la victime.

L'encyclopédie «volée» vendue par la victime

L'enquête se poursuit, et prend un tout autre tournant lorsque la fameuse encyclopédie historique est retrouvée vendue dans un hôtel des ventes à Paris. En effet, les gendarmes découvrent avec stupeur que le vendeur n'est autre que le propriétaire du château victime du cambriolage.

Des perquisitions sont menées dans divers lieux appartenant à ce dernier. Ils y trouvent plusieurs tableaux et objets d'art provenant du château cambriolé, que le propriétaire n'avait sans doute pas encore réussi à vendre. La petite combine montée par ce châtelain cachait en fait une tentative de spoliation d'héritage, car les œuvres appartenaient également à un autre membre de sa famille. Elles lui ont finalement été restituées. Le propriétaire du château, ainsi que les receleurs et les cambrioleurs, seront de leur côté jugés devant le tribunal correctionnel de Béziers le 27 avril prochain.