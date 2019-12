Les 10 phénomènes viraux du Web qui ont marqué les années 2010

La décennie 2010 a été celle des réseaux sociaux. Pas étonnant donc que les mèmes, ces images ou courtes vidéos qui se partagent viralement et font le buzz sur Twitter, Facebook ou Instagram, aient connu leur heure de gloire.

Choisir, c'est renoncer, et il a fallu trancher pour choisir les dix mèmes qui ont marqué la décennie en France. Voici la crème de la crème, la fine fleur, le fin du fin du mème internet depuis 10 ans.

Blaise Matuidi lors de France-Belgique pendant la Coupe du monde 2018

Demi-finale de Coupe du monde, France-Belgique, 10 juillet 2018. Alors que la France est en passe de se qualifier pour la finale, Blaise Matuidi se fait violemment tamponner par Eden Hazard. Le Français souffre et la douleur se lit sur son visage. Une émotion qui inspirera les internautes qui parodieront massivement cette image.

« Chéri j’ai plus de batterie, je prends ton portable » #FRABEL pic.twitter.com/eDvN3yXgHI — Madame Peel (@MadamePeel21) July 10, 2018

Quand je vois qu'il me reste 1% de batterie #FRABEL pic.twitter.com/VnaH235xhV — Logan (@Sl0udy) July 10, 2018

Le boucher turc alias «salt BAE»

Voici un mème de l'année 2017 auquel vous n'avez pu échapper si vous traînez sur les réseaux sociaux. Le 7 janvier précisement, le restaurateur turc Nusret Gokce, plus connu sous le nom de «Salt Bae», poste cette vidéo sur Instagram. On le voit découper et saler de la viande avec un geste plutôt surprenant. Depuis les célébrités défilent dans son restaurant. L'exemple parfait du «phénomène internet» des années 2010.

le mème de Kayode Ewumi





Cette image est issue du documentaire Hood Documentary diffusé sur la BBC en 2017 et on peut y reconnaître l'acteur Kayode Ewumi. Pour des raisons obscures, la capture d'image de ce moment connait un succès international. Les internautes utilisent ce mème pour enfoncer des portes ouvertes ironiquement.

''tu peux pas être en retard si t'y vas pas'' pic.twitter.com/ifUBINGGrT — Problèmes d'étudiants (@etudiantspb) February 3, 2017

Tu ne peux pas être nul avec ton club si tu ne joues pas. #Giroud #EDF pic.twitter.com/XBFUF3dpB5 — Romain Gualtieri (@VIIRomain) November 7, 2019

Le copain distrait

Un jeune homme distrait par le physique d'une passante, tenant par la main sa copine au visage horrifié. Cette situation, traduite en une photo par la banque d'images en ligne Shutterstock, a été la cible de l'imagination débordante des internautes dès l'été 2017 qui s'en s'ont servi pour illustrer les tentations de la vie de tous les jours.

La 4ème de couv de La révolte des premiers de la classe en mème "Distracted Boyfriend" [contexte => https://t.co/hokuWVZjIr] pic.twitter.com/T6hfft4aoY — Jean-Laurent Cassely (@jlcassely) August 29, 2017

«Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?»

«Je ne suis pas venue pour souffrir, ok ?». Cette phrase, prononcée par Meryem Benoua sur le plateau de «C'est mon choix» en mars 2017, est devenue culte grâce aux internautes qui l'ont largement parodiée. A l'origine la jeune femme parlait de sa phobie des cafards. Aujourd'hui elle tente de vivre de son talent de comédienne sur Instagram.

moi avant d'entrer à la fac : trop cool je vais enfin pouvoir faire ce que j'aime





moi, maintenant : CHU PAS VENUE ICI POUR SOUFFRIR OKAY — laura (@remusexuaI) March 20, 2017

Le «Ah!» de Denis Brogniart

Un mème c'est comme du bon vin, ca se bonifie avec le temps. Exemple avec le célèbre «Ah!» de Denis Brogniart. En 2010, TF1 diffuse la saison 10 de Koh-Lanta et lors du premier épisode, Denis Brogniart exprime sa surprise devant les propos d'une candidate. Ce «Ah!» interloqué ne devient pas tout de suite viral. Il faut attendre sept ans pour qu'il aparaisse à nouveau sur les réseaux. Le youtubeur Khaled Freak lui consacre même un remix particulièrement célèbre.

Mon @DenisBrogniart ne te plante pas, c’est pas un totem qu’ils gagnent ce soir hein, mais une place en finale ! Éclate toi bien avec @SandQuetierOff je vous regarde #DALS pic.twitter.com/YWOWnIL7vs — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) December 9, 2017

Jawad, le logeur de Daesh

Le mème de Jawad Bendaoud, alias «le logeur de Daesh», est né dans l'émoi suscité par les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le 18 novembre 2015, Jawad Bendaoud, qui est alors soupçonné d'avoir logé les terroristes, est interrogé par un journaliste de BFMTV avant son arrestation. Ses réponses confuses inspirent les internautes qui utilisent cette image pour s'amuser de ses élucubrations. La vidéo de son entrée au tribunal lors de son procès en mars 2019 est également devenue virale, elle a dépassé les 200 millions de vues sur Twitter.

"Effectivement, j'ai entendu le mot grenade mais j'ai d'abord pensé à ce délicieux fruit exotique" pic.twitter.com/98PR6iHpij — LOGEUR DU DAESH (@LogeurDuDaesh) November 18, 2015

"j'avoue j'ai entendu qu'ils parlaient de balancer un truc lourd mais je pensais que c'était une mixtape" pic.twitter.com/hMMhdnSQfG — LOGEUR DU DAESH (@LogeurDuDaesh) November 18, 2015

L'homme à la pelle

Iroz Gaizka / AFP

«L'homme à la pelle», Jean-Marc Dutouya est devenu célèbre malgré lui en novembre 2015. Alors que des militants de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) investissent son champ dans le village d'Audon (Landes) pour détruire ses pièges à oiseaux, Jean-Marc Dutouya décide de les chasser à grands coups de pelle. Cette façon de se défendre, accompagnée d'un accoutrement surprenant, feront de ce cliché une image iconique. Les internautes parleront même de #slipgate.

Voilà, suffit qu'un truc rigolo arrive sur Twitter, et t'as de nouveau des montages à la pelle.#Slipgate. pic.twitter.com/zv5TPFhPHN — Félix Brunot (@Felix_Brunot) November 9, 2015

la petite fille sceptique

Vous connaissez surement cette moue boudeuse de la petite Chloé, devenue virale à partir de 2013 sur la toile. On vous explique. Sa mère lui offre un voyage à Disneyland et décide de filmer sa réaction dans cette vidéo. Mais les internautes n'en retiennent que cette capture d'écran. Si vous vous demandez ce qu'est devenue Chloé, vous pouvez la suivre sur Instagram.

Michael Jordan qui pleure

Lorsqu'il entame son discours, le 11 septembre 2009, pour une remise de prix, Michael Jordan ne se doute pas que le moment va être immortalisé quelques années plus tard par l'un des mèmes les plus connus d'Internet. Lors de ce discours dans lequel il évoque les moments forts de sa carrière, «MJ» sent l'émotion et les larmes monter. Les internautes l'utilisent désormais pour imager leur tristesse et leur spleen.