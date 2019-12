Miss Languedoc-Roussillon revient sur les causes de son malaise durant la cérémonie : «Je n’avais pas mangé depuis midi»

Victime d’un malaise durant la cérémonie Miss France, ce samedi 14 décembre, Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon, est revenue sur les raisons qui ont provoqué sa perte de connaissance.

La jeune femme de 18 ans, originaire de Montblanc (Hérault), s’était en effet effondrée dans les coulisses, en plein direct, peu après l’annonce du nom des 15 demi-finalistes du concours de beauté.

Livide, elle avait été portée hors de la scène par les vigiles puis installée dans un fauteuil. Les organisateurs avaient alors évoqué un «coup de fatigue» dû «à l’émotion».

Mais l’étudiante en première année de médecine a expliqué dans les colonnes du Midi-Libre les véritables raisons de son malaise. «Je n’étais pas du tout stressée», a-t-elle déclaré, avant d'assurer que «l’annonce des résultats n’a absolument rien à voir avec mon malaise.»

«Je ne voulais pas avoir un gros ventre sous le maillot de bain»

«Mais depuis le début de la soirée, j’avais très très chaud. J’ai envisagé de quitter la scène mais j’ai voulu enchaîner les tableaux. J’avais mal à la tête et je ressentais comme un point de côté.», a-t-elle précisé, avant d’évoquer le régime alimentaire qu’elle s’était imposé avant la mythique cérémonie.

«Je n’avais pas mangé depuis midi. Je n’avais pas bu non plus car je ne voulais pas avoir un gros ventre sous le maillot de bain.», a confié la Miss, en reconnaissant néanmoins que ce n’était pas la meilleure des décisions.

Mais que l'on se rassure, Lucie Caussanel se porte très bien. «On m’a notamment pris la tension et on m’a donné du sucre», a-t-elle détaillé. Après quoi, la jeune femme a «pu revenir sur scène à la fin de l’émission», et depuis, «tout va très bien».