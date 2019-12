Retraites : Qui pour succéder à Jean-Paul Delevoye ?

Il semblait être la personne idéale pour gérer l’épineux dossier de la réforme des retraites. Mais après les révélations en série sur ses activités non déclarées, Jean-Paul Delevoye a donné, lundi, sa démission du gouvernement. En pleine période de mouvement social envers cette réforme, le gouvernement doit au plus vite lui trouver un successeur.

Ça sera chose faite «dans les plus brefs délais», n’a pas tardé à réagir l’Elysée. Pour prendre le relai du haut-commissaire aux retraites, plusieurs noms ont immédiatement circulé. Le gouvernement compte toutefois prendre le temps de vérifier le patrimoine et les risques de conflit d’intérêts des potentiels candidats, a précisé France 3.

Les critères requis ? Qu’il ou elle soit «très au fait de la réforme» et «opérationnel tout de suite», selon les propos d’un ministre rapporté par Le Parisien.

D’après le quotidien francilien, le nom de Gérald Darmanin est, pour le moment, celui qui circule le plus. Le ministre de l’Action et des Comptes publics est souvent monté au créneau pour défendre la réforme des retraites et maîtrise le sujet. Le dossier passerait toutefois de la santé au budget, ce qui pourrait provoquer une méfiance chez les syndicats.

Avec ce transfert, des tensions avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sont redoutées. Mais si elle connait également le dossier des retraites, elle ne semble pas être favorite pour succéder à Jean-Paul Delevoye.

Parmi les autres «outsiders», Olivier Dussopt (secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique), Emmanuelle Wargon (secrétaire d’Etat à la Transition écologique), Laurent Pietraszewski (député LREM de 11e circonscription spécialiste des affaires sociales) et Philippe Grangeon (conseiller du président) sont cités par le quotidien.

En attendant de voir un nom sortir du chapeau, les autres ministres sont sur le pont pour préparer le rendez-vous d’Edouard Philippe avec les syndicats, dès le mercredi 18 décembre.