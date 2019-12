C'est prouvé : plus l'âge avance, plus Noël devient pénible

Avec le temps tout s'en va, et en particulier l'esprit de Noël. Selon une étude, plus l'âge avance, plus les Français ont envie de voir les fêtes de fin d'année se terminer rapidement.

Ainsi, près de 50% des personnes interrogées de plus de 55 ans souhaitent que Noël soit déjà derrière elles, selon le sondage réalisé par YouGov pour le HuffPost. À l'inverse, seuls 23% des 18-24 ans pensent la même chose. Si la moyenne est à 40%, la patience envers cette période hivernale descend crescendo en fonction des tranches d'âge.

Plusieurs arguments sont avancés pour expliquer cette tendance. Les disputes lors du repas, des plats qui ne sont pas à la hauteur ou un raté dans le choix des cadeaux sont notamment les principales causes d'angoisses. Car Noël n'est pas nécessairement une période concentrée uniquement autour de la joie pour tout le monde. 15% des interrogés considèrent même la recherche de cadeau comme une «source d'angoisse».

Si un tiers des personnes disent apprécier la période, la même proportion environ voit plutôt dans l'organisation de la journée comme «une corvée». La peur de l'événement en question a même été théorisée sous le nom de «natalophobie», ou «Noëlophobie». Selon des spécialistes, ce sentiment peut aussi être causé par un sentiment d'hypocrisie autour de Noël. Que ce soit pour les réunions de famille forcées, ou le malaise de la société de consommation dans une situation économique et écologique difficile.