Des manuels scolaires aux couleurs de l'OM font polémique

Quand ballon rond rime avec éducation mais aussi altercation. L'Olympique de Marseille, célèbre club de foot de la cité phocéenne, est au coeur d'une polémique après avoir envoyé à l'Éducation nationale 10.000 cahiers d'exercices destinés aux élèves de CM1 des écoles publiques de la ville.

Ces ouvrages, intitulés «Réussir en CM1» sont ainsi estampillés Olympique de Marseille et reprennent la couleur bleu azur du club.

On y trouve, à l'intérieur, notamment une page sur l'histoire de l'OM, ou encore des exercices de maths sur le thème du football, comme l'explique franceinfo.

Pour autant, si le rectorat a bien précisé dans un courrier adressé aux enseignants que l'utilisation de ce manuel n'était pas obligatoire, certains professeurs se sont tout de même étranglés devant une telle initiative.

Des enseignants vent debout

Certains syndicats, mais également des parents, dénoncent en effet une vaste opération de communication.

A telle enseigne que, selon un décompte effectué par franceinfo, le logo d'un équipementier de l'OM est présent à 114 reprises dans le cahier. Un opérateur mobile est quant à lui cité au moins une dizaine de fois.

«Il y a une logique commerciale et marketing, ça n'a rien à faire dans le milieu scolaire, dans le service public», a déclaré au service public de télévision Pascal Pons, enseignant en CM1 à Marseille.

Et l'enseignant de rappeler le code de bonne conduite qui régit les relations entre écoles et entreprises : «Toute action de partenariat doit respecter (...) le principe de neutralité et (...) ne saurait dissimuler une véritable opération commerciale», y est-il, entre autres, mentionné.

Le club se défend

Le club, lui, ne voit aucun problème. D'après lui, ce manuel n'enfreint tout simplement aucune règle puisqu'il a été édité par la Fondation OM (à but non-lucratif).

«Nous n'avons pas une démarche commerciale ou intéressée. On est sur un engagement en faveur de la communauté, et là, des enfants», assure Lucie Venet, directrice exécutive de la fondation.

Contacté par franceinfo, le rectorat d'Aix-Marseille assure avoir respecté le devoir de neutralité.