Il cherchait à embaucher des jihadistes pour exécuter ses proches

Un homme a été mis en examen, à Toulouse, pour «menaces de mort», lundi 16 décembre. Il est soupçonné d’avoir cherché à rentrer en contact avec des jihadistes pour exécuter ses frères et sœurs. La famille serait en conflit à cause de l’héritage du père, décédé en 2015.

L’individu trouvait la procédure de succession trop lente, et suspectait ses proches de freiner les démarches, selon les informations de La Dépêche du Midi. Il aurait donc cherché à se venger.

Vendredi dernier, le trentenaire s’est rendu sur internet depuis son ordinateur, et a tapé des mots en lien avec la mouvance jihadiste dans son moteur de recherche. Il aurait navigué sur des sites très surveillés par les services de sécurité. Le suspect aurait cherché des mosquées connues pour être radicalisées, afin de rentrer en contact avec des jihadistes. Il aurait envoyé des emails à une dizaine de mosquées, en y indiquant les noms et adresses de ses frères et sœurs, et en précisant qu’il souhaitait trouver une personne pour les exécuter.

Les militaires de la compagnie de gendarmerie Toulouse-Mirail ont appréhendé le suspect le lendemain matin, qui a été placé en garde à vue. Avant son interpellation, il aurait envoyé un email d’excuse à toutes les mosquées contactées, précisant qu’il n’était pas sérieux. L’individu a été déféré au parquet de Toulouse, et le procureur a ouvert une information judiciaire pour «menace de mort par écrit en récidive». Il a été écroué, et une expertise psychiatrique devrait avoir lieu.