Marseille : furieuse du non-versement de sa prime de Noël, elle tente d'immoler son banquier

Furieuse que sa prime de Noël n'ait pas encore été versée sur son compte bancaire, une femme de 59 ans a aspergé, à Marseille, son banquier avec un liquide inflammable avant de menacer de l'immoler.

Ce drame, aussi bouleversant qu'inattendu, s'est déroulé mardi dans une agence du 3e arrondissement de la ville, selon La Provence qui s'en fait l'écho. Dès son arrivée, l'agresseur a sollicité l'employé en charge de la gestion de ses comptes pour savoir si l'aide public de fin d'année destinée aux plus démunis, lui avait été virée.

Devant la réponse négative de son banquier, un homme de 34 ans, la femme serait entrée dans une colère noire et aurait quitté les lieux. De retour à sa banque une heure plus tard, le ton serait, d'abord, de nouveau monté entre les deux parties, avant qu'elle ne commette l'irréparable. Fort heureusement, un agent de sécurité a pu maîtriser la cliente mécontente et éviter qu'un drame ne se produise.

Les premières constatations établies par les policiers, lors de la garde à vue de la femme, laissent apparaître qu'elle souffrirait de troubles psychologiques.