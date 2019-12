Paris : les 5 jolies boutiques où trouver de parfaits cadeaux de Noël

Alors que les fêtes de Noël approchent à grands pas, il est temps de faire ses premiers cadeaux. Et pour ceux qui n'auraient pas d'idées ou qui auraient envie de se démarquer, voici cinq boutiques parisiennes à ne pas manquer.

Par ici les pépites ! Voici une sélection de cinq adresses parisiennes où dénicher les cadeaux parfaits. Coussins en velours, écharpes en laine ou encore pulls de marin 100 % bretons : ces produits de qualité sauront plaire et ravir leurs futurs propriétaires.

The socialite family

C'est la boutique incontournable pour dénicher le parfait objet déco. The Socialite Family un installé son nouveau QG rue Saint-Fiacre (2e), l'an passé à l'occasion de l'ouverture de son pop-up store de Noël.

Ne pas manquer les incontournables coussins «Bomboloni» en velours et les petits nouveaux «Divino», disponibles en plusieurs tailles et couleurs, qui se marient parfaitement à un canapé ou à un lit.

Le rendez-vous est donné au 12, rue Saint-Fiacre (2e), tous les jours jusqu'à Noël (et même jusqu'au 31), du lundi au samedi de 11h à 20h et le dimanche de 11h à 19h.

moismont & scarlette ateliers

Ici, vous trouverez une maison familiale et passionnée qui a su développer une gamme de produits classiques parfaitement dans l'air du temps, avec des imprimés et des couleurs inspirés et créés en Baie de Somme, là où la famille se ressource.

D'un côté, Moismont propose des écharpes, carrés de soie, étoles et plaids, dans lesquels se lover cet hiver. De l'autre, Scarlette vend une gamme de linge de maison tout en finesse, entre draps et nappes de table tissés à la main en Inde, en passant par les trousses de toilettes assorties.

Le rendez-vous est donné au showrrom du 72, rue Boursault (17e), sur rendez-vous ou dans les magasins revendeurs.

Le minor

Tout est fabriqué en France dans cette boutique où la marinière a la cote. Pas question donc de repartir sans son pull marine traditionnel Le Minor en pur laine et confectionné en Bretagne.

Il paraît même que la «recette» est inchangée depuis des années, lorsque le Minor était le fournisseur officiel de la marine nationale, avec une couture resserrée qui rend la maille chaude et quasiment imperméable.

Le rendez-vous est donné au 5, rue du Sabot (6e), du mardi au vendredi, de 12h à 19h et le samedi, de 11h à 19h.

Datcha

Chez datcha, l'artisanat et le travail des matière sont à l'honneur. La marque propose des produits faits main, en France, au Maroc ou encore en Inde, particulièrement colorés, aux essences venus d'ailleurs.

Pour une décoration aux mille couleurs, il faut craquer sur les assiettes en terre cuite émaillée, les sets de table en joncs de rivière tressés ou encore les verres avec inclusions colorées teintées, soufflé à la bouche.

Le rendez-vous est donné au 35, rue de Paradis (10e), du lundi au dimanche, de 11h à 19h, sauf le mardi 24, de 11h à 17h.

Alix D. REYNiS

Tout est blanc et épuré dans les boutiques d'Alix D. Reynis., qui réalise depuis plusieurs années de la vaisselle, des bougies, des luminaires et, plus récemment, des bijoux.

Et toutes les pièces s'accordent entre elles, des plats en porcelaine sur la table jusqu'aux bougies parfumées, en passant par les suspensions version mate ou émaillée. Et jusqu'au 10 décembre, faites-vous personnaliser votre mug.

Le rendez-vous est donné dans l'une des deux boutiques de la marques, au 14, rue Commines (3e) et au 22, rue Jacob (6e), le lundi, de 13h à 19h, et du mardi au samedi, de 11h à 19h.